POL-S: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots) - Zwei Unbekannte haben am Montagabend (10.04.2023) an der Rotebühlstraße Ecke Rötestraße einen 16 Jahre alten Jugendlichen ausgeraubt. Der 16-Jährige war gegen 19.30 Uhr auf dem Nachhauseweg, als die beiden maskierten Männer aus einem Hinterhof an der Rötestraße hervorkamen und sich ihm in den Weg stellten. Einer soll ihm dann ein Messer an den Bauch gehalten haben, während sein Komplize dem ...

mehr