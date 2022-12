Polizei Düren

POL-DN: Verdächtiges Fahrzeug entdeckt - Lagerstätte für entwendeten Dieselkraftstoff?

Linnich (ots)

Linnich - Im Ortsteil Ederen meldete am Donnerstagabend ein Zeuge ein verdächtiges Fahrzeug. Die eingesetzten Beamten konnten in dem Kastenwagen etwa 1000 Liter Dieselkraftstoff feststellen.

Der 37-Jährige Zeuge aus Ederen meldete sich gegen 20:40 Uhr bei der Polizei und teilte mit, dass er auf einem Parkplatz an der Bahnstraße etwas Verdächtiges beobachtet habe. Er hatte hinter einer Hecke ein Fahrzeug gesehen, an dessen Scheibe gegen 18:50 Uhr eine unbekannte männliche Person geklopft habe. Die Fahrzeugtür habe sich geöffnet und der Mann sei eingestiegen. Im Fahrzeug habe sich der Unbekannte dann mit einer weiteren Person unterhalten. Bei Eintreffen der Beamten befanden sich keine Personen mehr in dem Fahrzeug. Das Fahrzeug, es handelt sich hierbei um einen VW Crafter in der Farbe Weiß, war unverschlossen. Im Heck des Fahrzeugs konnten die Beamten einen Container mit etwa 1000 Liter Dieselkraftstoff sowie eine improvisierte Pumpeneinrichtung entdecken. In der Vergangenheit kam es vermehrt zu Dieseldiebstählen auf Raststätten der BAB. Auch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag meldeten ein 43 Jahre alter Mann aus der Ukraine und ein 60-Jähriger aus Ungarn, dass ihnen Diesel aus den Tanks ihrer Lkw entwendet wurde. Der 43-Jährige hatte die Nacht auf dem Parkplatz Rur-Scholle (BAB4) verbracht, der 60-Jährige hatte zur Einhaltung der Ruhezeit auf dem Rastplatz Königstal (BAB44) gestanden. Aus beiden Lkw-Tanks wurden jeweils etwa 300 Liter Diesel im Wert von etwa 1200 Euro entwendet. Möglicherweise stehen die Diebstähle im Zusammenhang mit dem Fahrzeug auf dem Parkplatz in Ederen. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

