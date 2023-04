Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (08.04.2023) in der Dornstraße einen 28 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten kontrollierten eine Personengruppe um den 28-Jährigen, als dabei ein 18-Jähriger eine mutmaßliche Ecstasy-Tablette auf den Boden fallen ließ. Zeugenaussagen zufolge soll der 28-Jährige ihm kurz zuvor die Tablette zum Verkauf angeboten und zur Ansicht übergeben haben. Bei der anschließenden Durchsuchung des 28 Jahre alten Mannes fanden die Beamten zwei Plomben mit mutmaßlichem Kokain und beschlagnahmten es. Der 18-Jährige wurde nach Abschluss der Ermittlungen wieder auf freien Fuß gesetzt. Den 28 Jahre alten gambischen Staatsangehörigen führten sie am Sonntag (09.04.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Richter vor, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

