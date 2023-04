Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach mutmaßlicher Vergewaltigung 24-jährigen Mann festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (09.04.2023) einen 24-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, eine 16-Jährige zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Die 16-Jährige lernte den Mann am Nachmittag am Hauptbahnhof kennen und fuhr mit ihm zunächst zum Bahnhof nach Bad Cannstatt. Von dort stieg sie in eine Stadtbahn und fuhr mit ihm in ein Wohnheim an der Ziegelbrennerstraße, wo es gegen 17.30 Uhr zu sexuellen Handlungen gegen ihren Willen gekommen sein soll. Nach kurzer Zeit konnte sie aus dem Wohnheim flüchten und mit dem Bus bis zur Haltestelle Obere Ziegelei fahren, wo sie eine Polizeistreife ansprach. Nachdem ihr der Mann dorthin gefolgt war, nahmen ihn die Beamten fest. Der 24-jährige Mann mit senegalesischer Staatsangehörigkeit wurde am Montag (10.04.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, welcher den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Zeugen, welchen die beiden Personen in den Öffentlichen Verkehrsmitteln aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

