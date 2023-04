Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Kellerräume eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Möhringen (ots)

Unbekannte sind in der Zeit von Dienstagmorgen (11.04.2023) bis Mittwochabend (12.04.2023) in Kellerräume an der Duisburger Straße und an der Balinger Straße eingebrochen. An der Duisburger Straße hebelten die Täter zwischen Dienstag, 09.00 Uhr und Mittwoch 09.30 Uhr, einen Kellerverschlag auf und erbeuteten diverse Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von über 1.000 Euro. An der Balinger Straße brachen Unbekannte am Mittwoch, zwischen 0.00 Uhr und 17.00 Uhr ein Kellerschloss auf und stahlen insgesamt vier Sommerreifen samt Felgen im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bezüglich des Einbruchs in Bad Cannstatt unter der Rufnummer +4971189903600 bei dem Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden. Wegen des Einbruchs in der Balinger Straße werden Zeugen gebeten, sich mit dem Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 in Verbindung zu setzen.

