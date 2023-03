Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Zimmerbrand mit einer leicht verletzten Person

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am frühen Freitagabend wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem gemeldeten Zimmerbrand auf der Mühlenstraße alarmiert. Während der Anfahrt wurde durch die bereits eingetroffene Polizei eine angeblich im Rauch stehende Person am Fenster gemeldet, sodass durch den Führungsdienst das Stichwort auf Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr erhöht wurde. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle hatten bereits alle Bewohner eigenständig das Gebäude verlassen. Da die betroffene Wohnung diffus verraucht war, wurde umgehend ein Löschtrupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in die Wohnung geschickt. Schnell konnte die Ursache der Rauchentwicklung im Bereich des Herdes gefunden werden. Es war bereits kein offenes Feuer mehr zu finden, sodass sich die Tätigkeiten auf das Belüften mittels Hochleistungslüfter beschränkten. Durch das Ausschalten der Sicherungen durch die Bewohner im Vorfeld, konnte Schlimmeres verhindert werden. Im Anschluss wurden alle Wohnungen des Gebäudes kontrolliert. Drei Personen, die mit Rauchgasen in Berührung kamen, wurden durch den Rettungsdienst und den Notarzt gesichtet und betreut. Eine Person musste zur weiteren Abklärung in ein Mülheimer Krankenhaus transportiert werden. Nach Abschluss der Belüftungsmaßnahmen konnte die Einsatzstelle der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben werden. (CBa)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell