POL-NE: Diebe stehlen Katalysator - Wer kann Hinweise geben?

Kaarst (ots) - Am Dienstag (17.01.), gegen 03:03 Uhr, verschafften sich zwei männliche Unbekannte über die Tiefgarage Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses an der Bussardstraße in Kaarst. Die unbekannten Täter versuchten gewaltsam in einen Keller zu gelangen, als ein Zeuge die Männer erblickte ...

