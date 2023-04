POL-S: Rücksichtslose Fahrweise - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Möhringen (ots) - Unbekannte sind in der Zeit von Dienstagmorgen (11.04.2023) bis Mittwochabend (12.04.2023) in Kellerräume an der Duisburger Straße und an der Balinger Straße eingebrochen. An der Duisburger Straße hebelten die Täter zwischen Dienstag, 09.00 Uhr und Mittwoch 09.30 Uhr, einen Kellerverschlag auf und erbeuteten diverse Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von über 1.000 Euro. ...

