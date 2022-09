POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Wassenberg (ots) - Am Freitagabend (02. September) kam es gegen 23.30 zu Sachbeschädigungen unter anderem an zwei geparkten PKW in der Straße Am Hartebeuer. Ein bislang unbekannter Mann, der mit einer weiblichen Begleitung unterwegs war, trat gegen die Außenspiegel von zwei Fahrzeugen und beschädigte diese. In einem Garten beschädigte er zudem zwei Statuen. Der Mann war zirka 20 bis 30 Jahre alt, etwa 170 bis 180 ...

mehr