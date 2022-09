Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an PKW

Zeugen gesucht

Wassenberg (ots)

Am Freitagabend (02. September) kam es gegen 23.30 zu Sachbeschädigungen unter anderem an zwei geparkten PKW in der Straße Am Hartebeuer. Ein bislang unbekannter Mann, der mit einer weiblichen Begleitung unterwegs war, trat gegen die Außenspiegel von zwei Fahrzeugen und beschädigte diese. In einem Garten beschädigte er zudem zwei Statuen. Der Mann war zirka 20 bis 30 Jahre alt, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und schlank. Er hatte mittellange blonde Haare und war mit einer Jeanshose bekleidet. Das Paar entfernte sich in Richtung Dammstraße. Personen, die zur in Rede stehenden Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Hückelhoven zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell