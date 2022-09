Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Heckenbrand beschädigt angrenzende Garagen

Hückelhoven (ots)

Am frühen Samstagmorgen (03. September) gerieten gegen 03.30 Uhr eine Hecke und eine Wiese an einem Mehrfamilienhaus am Maasweg in Brand. Das Feuer drohte auf angrenzende Garagen überzugreifen und beschädigte diese. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell