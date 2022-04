POL-GM: Kennzeichen GM-FM 2929 gestohlen

Wipperfürth (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Wipperfürth-Niederwipper mussten am Mittwoch (13. April) vier Personen mit Verletzungen in Krankenhäusern behandelt werden. Gegen 09.50 Uhr war eine 60-jährige Marienheiderin mit einem Skoda auf der Bundesstraße 237 in Richtung Wipperfürth-Zentrum gefahren. Ausgangs einer leichten Rechtskurve geriet sie mit ihrem Wagen soweit auf die Gegenfahrbahn, dass sie dort mit ...

