Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mähroboter gestohlen

Wiersdorf (ots)

Am 24.04.2023 wurde der Polizei Bitburg bekannt, dass in der Zeit vom 22.04.2023, 08:00h und dem 24.04, 12:00h durch einen bislang unbekannten Täter in der Ortslage Wiersdorf ein Mähroboter entwendet wurde. Zeugen welche Hinweise zur Sache machen können werden gebeten sich unter der Tel. 06561-96850 mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

