Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung am Freitagabend

Schwerin (ots)

Am Freitagabend wurde ein 32-jähriger Mann bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Schwerin leichtverletzt: Gegen 22.30 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren unbekannten Personen vor einer Gaststätte in der Mecklenburg-Straße.

Im Zuge dessen wurde der tunesische Staatsangehörige unter noch unbekannten Umständen leicht am Kopf verletzt. Ärztliche Soforthilfe war jedoch nicht vonnöten.

Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. In einem Video, das in den sozialen Medien geteilt wurde und Teile der Auseinandersetzung zeigt, sind etwa 10 Personen zu erkennen, die augenscheinlich in ein Handgemenge verwickelt waren.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen: Wer Angaben zu den Geschehnissen oder Beteiligten machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2223 o. -1560 oder über die Onlinewache in Verbindung zu setzen.

Ebenso wird der Ersteller des genannten Videos gebeten, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen und Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

