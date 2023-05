Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Unbekannte stecken Kotbeutel-Spender an

Brüggen-Bracht (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte einen Spender für Kotbeutel beim Hundespaziergang an der Florianstraße in Bracht angezündet. Ein aufmerksamer Zeuge hatte das Feuer um kurz vor 3 Uhr bemerkt. Ihm war es auch gelungen, den Brand zu löschen. Allerdings wurde der Kotbeutelspender völlig zerstört. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht von Freitag, 19. Mai, auf Samstag, 20. Mai, verdächtige Beobachtungen an der Florianstraße oder im weiteren Umfeld gemacht? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (470)

