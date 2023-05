Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Suche nach in der LVR untergebrachtem Mann

Viersen (ots)

Aktuell sucht die Polizei einen Mann, der in der LVR Klinik in Süchteln untergebracht ist und in Viersen bei einem begleiteten Termin entwichen ist.

Zuletzt wurde er gegen 13.30 Uhr in Viersen am Rathausmarkt gesehen. Es liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist 36 Jahre alt und 1,65 Meter groß. Er hat eine Glatze und trägt keine Brille, vermutlich hat er aber einen Drei-Tage-Bart.

Bekleidet ist er mit einer beigen Jacke, einem blauen T-Shirt, Jeans und weißen Turnschuhen.

Hinweise auf seinen Aufenthaltsort bitte über die 110 - oder an jede andere Polizeidienststelle. /hei (469)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell