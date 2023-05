Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 230521 Nettetal-Leuth: Pkw-Fahrerin missachtet Vorfahrt und kollidiert mit Pkw

Polizei Viersen (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr eine 73-jährige Frau aus Schwalmtal mit ihrem Pkw den Frenkenweg in Leuth. An der Kreuzung Heronger Straße/ Frenkenweg missachtete sie die Vorfahrt des Pkw eines 55-jährigen Mann aus Serbien der die Heronger Straße Richtung Hinsbecker Straße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Pkw der sich auf der Herongener Straße befand auf die Seite kippte. Die beiden Insassen des vorfahrtberechtigten Fahrzeuges verletzten sich dabei, der Beifahrer musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. /Hi (468)

