POL-VIE: Einbruch in Gartenhaus - 2 Tatverdächtige festgenommen

Viersen (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 19.05.2023 21:00 Uhr bis Samstag, 20.05.2023 11:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Dr.-Heggen-Straße in Viersen ein. Die Täter hebelten die Haustür auf und gelangten so in die Innenräume des Hauses. Hier fanden sie unter anderem einen ...

