Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 230520 Viersen: PKW-Diebstahl nach Homejacking in Viersen - Täter flüchteten mit PKW - Zeugen gesucht

Viersen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 19.05.2023 21:00 Uhr bis Samstag, 20.05.2023 11:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Dr.-Heggen-Straße in Viersen ein. Die Täter hebelten die Haustür auf und gelangten so in die Innenräume des Hauses. Hier fanden sie unter anderem einen Fahrzeugschlüssel für einen PKW im heimischen Umfeld des Haus-Eigentümers auf. Im Anschluss entwendeten sie zusätzlich auch noch den dazugehörigen blauen VW Passat des Geschädigten, der im Nahbereich des Hauses geparkt war. Die Täter konnten sich mit ihrer Tatbeute unerkannt entfernen. Falls Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, oder Angaben zur Sache machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162 / 377-0. (465)

