Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener Fahrer zeigt gefälschten Führerschein vor

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein Zeuge verständigte am frühen Mittwoch, 12.04.2023, die Polizei, weil er beobachtete, dass zwei Männer alkoholische Getränke an einer Tankstelle gekauft hatten und torkelnd in einen Wagen stiegen.

Die zwei Männer hatten gegen 02:45 Uhr diverse Dosen mit alkoholischen Getränken in einer Tankstelle an der Herforder Straße gekauft. Anschließend, so berichtete der Zeuge, sei der Pkw-Fahrer zunächst stadtauswärts gefahren. An der Kreuzung zur Beckhausstraße überfuhr er langsam eine rote Ampel und wendete.

Die eingesetzten Polizeibeamten entdeckten an der Stadthalle eine stark torkelnde Person, auf die die Beschreibung des Beifahrers passte. Als er den Streifenwagen sah, flüchtete er in Richtung "Tüte". An der Naharyiastraße bemerkten die Beamten das betroffene Fahrzeug, als der Fahrer gerade dabei war, den VW Golf aus einer Parklücke zu rangieren.

Die Polizisten stoppten den Wagen und forderten den 30-jährigen Fahrer dazu auf, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Dies gelang dem Mann jedoch nicht. Zudem musste er sich am Fahrzeug abstützen, sodass bei den Polizisten der Eindruck entstand, er habe neben Alkohol auch Betäubungsmittel konsumiert. Folglich ordneten sie eine Blutentnahme an.

Außerdem wies der Führerschein, den der 30-Jährige angeblich im Ausland erworben hatte, einige Mängel auf. Nach eingehender Prüfung gingen die Beamten von einer Fälschung aus.

Letztlich erstatten sie Anzeige gegen den 30-jährigen Mann wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr. Das Fahrzeug sowie den gefälschten Führerschein stellten sie sicher.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell