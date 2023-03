Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Festnahme eines 21-Jährigen nach umfangreichen Kontrollen in der Innenstadt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht auf Sonntag (19.03.2023) umfangreiche Kontroll- und Durchsuchungsmaßnahmen in der Stuttgarter Innenstadt durchgeführt. Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Stuttgart führten mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, im Zeitraum zwischen 00.00 Uhr und 03.00 Uhr, Kontroll- und Durchsuchungsmaßnahmen im Bereich des Josef-Hirn-Platzes sowie in angrenzenden Gaststätten durch. Hierbei waren mehrere hundert Polizeibeamte im Einsatz. Insgesamt kontrollierten die Beamten etwa 40 Personen. "Die Kontrolle diente der Feststellung der Identität der anwesenden Personen und dem Auffinden verbotener Gegenstände. Es handelte sich dabei um eine rein präventive Maßnahme - eine konkrete Straftat stand zunächst nicht im Raum", erläuterte Timo Brenner, Pressesprecher der Stuttgarter Polizei. Unter anderem fanden die Beamten bei der Kontrolle in einer Gaststätte eine illegale Schusswaffe welche einem 21-jährigen Mann zugeordnet werden konnte. Ob diese Waffe mit anderen Straftaten in Verbindung steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart wird geprüft, ob der 21-jährige Mann, welcher bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, im Laufe des Montags (20.03.2023) einem Haftrichter vorgeführt wird.

