Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 47-Jähriger bei illegalem Rauschgiftgeschäft ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Freiberg (ots)

Ein 47-jähriger Mann war am Samstag (18.03.2023) gegen 16:00 Uhr in den Weinbergen in der Nähe des Mönchsteinplatzes unterwegs, als er dort auf einen rauschgiftkonsumierenden Mann traf. Der 47-Jährige sprach den Unbekannten in der Hoffnung an, bei diesem Rauschgift erwerben zu können. Nachdem der Unbekannte ein Geschäft in Aussicht stellte, verlegten beide Männer zur nahe gelegenen Balthasar-Neumann-Straße. Als der 47-Jährige dort 200 Euro aus seinem Portemonnaie holte, riss ihm der Unbekannte das Geld aus der Hand und sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter mit der Beute in Richtung Mühlhausen. Der Täter ist laut dem Geschädigten etwa 20 Jahre alt und 170 Zentimeter groß. Er trug schulterlanges Haar und war mit einer weißen Mütze und einem blauen Oberteil mit der Aufschrift "Champion" bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell