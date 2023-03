Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Durch Schockanruf Bargeld, Gold und Schmuck erbeutet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen und Mitte (ots)

Telefontrickbetrüger haben am Freitag (17.03.2023) durch einen sogenannten Schockanruf bei einer 83-jährigen Frau Bargeld, Schmuck und Gold im Wert von mehreren Zehntausend Euro erbeutet. Die betrogene Frau wurde am späten Freitagnachmittag zunächst von einem angeblichen Polizeibeamten darüber informiert, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Zur Abwendung einer Inhaftierung müsse eine Kaution in fünfstelliger Höhe hinterlegt werden. Dies wurde durch einen späteren Anruf eines angeblichen Staatsanwalts bestätigt. Die 83-Jährige fuhr daraufhin mit dem Geld und den Wertgegenständen zu dem zuvor vereinbarten Übergabeort in die Stuttgarter Innenstadt. Dort übergab sie die Beute gegen 19:00 Uhr in der Kriegsbergstraße vor dem Katharinenhospital an einen unbekannten Abholer. Der Abholer war zirka 170 Zentimeter groß, hatte einen schwarzen Ziegenbart und war dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell