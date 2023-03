POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Eine verletzte Person nach Schussabgabe - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag (16.03.2023) in eine Gaststätte an der Vaihinger Straße eingebrochen und haben Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Die Täter verbogen zwischen 03.00 Uhr und 15.00 Uhr die vor einem Fenster angebrachten Eisenstäbe und hebelten das Fenster auf. In der Gaststätte brachen sie zwei Geldspielautomaten auf und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich ...

