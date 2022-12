Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

Wattenheim (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle gestern Abend (08.12.2022) gegen 23:30 Uhr auf dem Parkplatz "Am Wegweiser" stellten die eingesetzten Beamten bei einem 56 Jahre alten Autofahrer Alkoholgeruch in der Ausatemluft fest. Ein Alkoholtest vor Ort zeigte einen Wert über 0,5 Promille an, so dass der Mann zum Zwecke eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests zur Dienststelle mitgenommen wurde. Dieser zeigte schließlich 0,6 Promille an. Auf den Betroffenen kommt nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu.

Beim Erstverstoß gegen die 0,5 Promille-Grenze bedeutet dies ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, die Eintragung von zwei Punkten im Verkehrszentralregister und ein Monat Fahrverbot. Beim Zweitverstoß sind 1000 Euro Bußgeld fällig und das Fahrverbot erhöht sich auf drei Monate, der Punkteeintrag bleibt gleich. Mehrere Verstöße "kosten" 1500 Euro Bußgeld, Fahrverbot und Punkteeintrag bleiben dann analog Zweitverstoß.

