POL-HSK: Blutprobenärztinnen und -Ärzte gesucht

Sundern/Olsberg/Winterberg (ots) - Sundern: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde versucht in eine Wohnung am Westufer einzubrechen. Offensichtlich wurde nichts entwendet. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200. Olsberg: In der Straße Roter Weg gelangten unbekannte Täter in eine Wohnung. Zwischen dem 03. März und dem 06. März entwendeten sie diverse Gegenstände. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise richten sie bitte ...

