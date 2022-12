Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfälle

Grünstadt (ots)

Gestern Morgen (07.12.2022) gegen 11:30 Uhr befuhren zwei Pkw-Fahrer hintereinander die Industriestraße von der Kirchheimer Straße kommend in Richtung Obersülzer Straße. Der Vorausfahrende musste kurz vor der Einmündung in die Daimlerstraße verkehrsbedingt bremsen. Der Nachfolgende fuhr infolge Abstandsunterschreitung auf. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Etwa drei Stunden später, gegen 14:30 Uhr, kam es zu einem weiteren Auffahrunfall in der Industriestraße. Hier befuhren zwei Pkw die Industriestraße von der Obersülzer Straße kommend in Richtung Kirchheimerstraße. Die Vorausfahrende wollte nach links in die Benzstraße abbiegen und musste verkehrsbedingt warten. Der Nachfolgende bemerkte den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf. Hier entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.500 Euro.

