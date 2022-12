Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Grünstadt (ots)

Beim Zusammenstoß zweier Pkw wurde gestern (08.12.22) gegen 06:40 Uhr eine 31 Jahre alte Frau leicht verletzt. Die Autofahrerin befuhr die B 271 und wollte nach rechts in die L 453 in Richtung Grünstadt einbiegen. An der Einmündung musste sie warten und hielt an. Der nachfolgende 25 Jahre alte Autofahrer fuhr mit seinem Pkw auf den wartenden Pkw auf. Bei der Kollision entstand außerdem Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

