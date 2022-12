Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Alkoholeinfluss...

Neustadt/Weinstraße (ots)

...befuhr am 08.12.2022 um 20:00 Uhr ein 72-jähriger aus Neustadt/W. mit seinem Kleinkraftrad die Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W., als er einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte bei dem Mann starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,97 Promille. Da eine gerichtsverwertbare Atemanalyse in der hiesigen Dienststelle nicht möglich war, wurde dem Neustadter eine Blutprobe entnommen. Ferner legte der Mann während der Kontrolle Unterlagen seines Kleinkraftrades vor, aus welchen hervorging, dass dieses eine Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h erreichen kann. Laut eigener Aussage des Mannes würde das Kleinkraftrad jedoch lediglich 25 km/h erreichen. Dies wird nun auf einem geeichten Rollenprüftstand überprüft. Der 72-jährige Fahrer muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren, sowie in einem möglichen Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell