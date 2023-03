POL-S: Unfall mit Stadtbahn - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Donnerstag (16.03.2023) in einen Geräteschuppen an der Züricher Straße eingebrochen. Der Einbrecher stieg offenbar gegen 02.15 Uhr über den Zaun und durchsuchte im Anschluss den Geräteschuppen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchtete er wenige Minuten später ohne Beute gemacht zu haben. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 175 bis ...

