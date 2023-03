Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Geräteschuppen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Donnerstag (16.03.2023) in einen Geräteschuppen an der Züricher Straße eingebrochen. Der Einbrecher stieg offenbar gegen 02.15 Uhr über den Zaun und durchsuchte im Anschluss den Geräteschuppen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchtete er wenige Minuten später ohne Beute gemacht zu haben. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 175 bis 180 Zentimeter großen, bärtigen Mann, der mit einer Bomberjacke, einem Kapuzenpullover, einer hellen Hose und schwarzen Sneakern bekleidet war. Er hatte die Kapuze über den Kopf gezogen und trug eine Schildmütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

