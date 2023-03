POL-S: Durch Schockanruf Gold und Uhren erbeutet

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch (15.03.2023) in einem Lebensmittelgeschäft an der Heusteigstraße Kleidungsstücke gestohlen und eine Mitarbeiterin weggestoßen um zu flüchten. Die 45-jährige Mitarbeiterin beobachtete gegen 11.20 Uhr einen Mann, der mehrere Flaschen Alkohol in seinen Rucksack steckte und anschließend zum Kassenbereich ging. Nachdem er eine weitere Getränkeflasche bezahlt ...

