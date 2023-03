Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Beim Zusammenstoß eines Mercedes Citan mit einer Stadtbahn der Linie U 13 ist am Mittwoch (15.03.2023) nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 15.000 Euro entstanden. Eine 63 Jahre alte Frau fuhr kurz vor 09.30 Uhr mit ihrem Mercedes in der Pragstraße Richtung Bad Cannstatt. Auf Höhe der Kreuzung Pragstraße/Nordbahnhofstraße bog sie, mutmaßlich wegen eines Rückstaus, nach links in Richtung Löwentorstraße ab. Dabei stieß sie mit ihrem Auto gegen die Stadtbahn, die in Richtung Wilhelma unterwegs war.

