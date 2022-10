POL-FR: Schopfheim: Glühende Zigarette löst Brand in Mülleimer aus

Freiburg (ots) - Die Polizei Freiburg sucht Zeugen zu einem Einbruch in einen Baumarkt in Freiburg in der Tullastraße, in der Nacht von Donnerstag, 29.09., auf Freitag, 30.09.2022. Hierbei wurden durch die unbekannte Täterschaft mehrere Leitern; Blumenerde und andere Utensilien entwendet. Offensichtlich wurden die Gegenstände mittels eines Fahrradkinderanhängers abtransportiert. Allerdings war das Diebesgut wohl zu ...

