Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Nord; Einbruch in Baumarkt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Die Polizei Freiburg sucht Zeugen zu einem Einbruch in einen Baumarkt in Freiburg in der Tullastraße, in der Nacht von Donnerstag, 29.09., auf Freitag, 30.09.2022.

Hierbei wurden durch die unbekannte Täterschaft mehrere Leitern; Blumenerde und andere Utensilien entwendet.

Offensichtlich wurden die Gegenstände mittels eines Fahrradkinderanhängers abtransportiert. Allerdings war das Diebesgut wohl zu schwer, so dass der Anhänger noch in der Tullastraße, wenige Meter nordwestlich des Baumarkts, zusammenbrach. Sowohl der Anhänger als auch Teile des Diebesguts wurden dort zurückgelassen. Dennoch entstand Diebstahlschaden in Höhe mehrerer Hundert Euro.

Der Polizeiposten Freiburg-Herdern (Tel.: 0761-29607-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können. Zeugenhinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761-882-4221) rund um die Uhr entgegen.

sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell