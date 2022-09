Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wiehre, Messerattacke durch unbekannte Frau - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Die Polizei Freiburg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, am 30.09.2022, gg. 02.45 Uhr, im Stadtteil Wiehre zugetragen hat.

Demnach seien drei männliche Personen mit einer Frau in Streit geraten, als diese mit einem Fahrrad in westlichen Teil der Urachstraße knapp an der männlichen Gruppe vorbeifuhr. Die weibliche Person entfernte sich zunächst, kam jedoch die Gruppierung zu Fuß im Kreuzungsbereich Brombergstraße wieder entgegen wo es zum erneuten, jetzt handgreiflichen, Streit zwischen der Frau und einem der Männer gekommen sei. Den sich zu Fuß entfernenden Männer sei die Frau in die Scheffelstraße gefolgt und habe auf eine der Personen mit einem Messer unvermittelt eingestochen. Anschließend sei sie in Richtung Urachstraße/ Alter Wiehrebahnhof geflüchtet. Der Mann wurde durch den Vorfall verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Die Frau wurde wie folgt beschrieben:

20-30 Jahre alt, schlank, schwarze Daunenjacke, dunkle Haare, sprach akzentfreies Deutsch, mitteleuropäisches Aussehen.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Tel.: 0761-882-2880, zu melden.

sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell