POL-FR: Freiburg - Diebstähle durch Mopedfahrer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Vermutlich dieselbe Täterschaft bestahl am Donnerstagabend, dem 29.09.2022, zwischen 20.15 und 20.30 Uhr, zwei Fahrradfahrerinnen im Freiburger Westen.

Der erste Vorfall ereignete sich gg. 20.15 Uhr in der Lörracher Straße, wo sich zwei männliche Personen auf einem unangemeldeten Kraftrad von Hinten an die Radfahrerin heranfuhren und die sich im Fahrradkorb befindliche Sporttasche entwendeten. In der Tasche befand en sich neben Kleidung auch elektronische Gerätschaften, so dass ein Diebstahlschaden in Höhe von mehreren 100 Euro entstand.

Gegen 20.30 Uhr näherte sich ein Kraftrad, besetzt mit zwei männlichen Personen, ebenfalls von Hinten einer Radfahrerin auf dem Radschnellweg im Bereich Haierweg/ Hagelstauden in Weingarten. Auch hierbei wurde die mitgeführte Tasche aus dem Fahrradkorb entwendet. Durch den Versuch der Radfahrerin den Rucksack zurückzuhalten kam diese zu Sturz und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Auch hier liegt der Diebstahlschaden im dreistelligen Bereich.

In beiden Fällen wurden die Täter als jünger, schlank, 1x mit Helm, 1x ohne Helm und dunkel gekleidet beschrieben. Sie nutzten dabei einen Motorroller/ Moped auf dem beide Täter zusammen saßen.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den gesuchten Rollerfahrern geben können oder den Vorfall beobachtet haben. Das Polizeirevier Freiburg-Süd ist telefonisch unter T: 0761-882-4421 rund um die Uhr erreichbar.

