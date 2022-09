Freiburg (ots) - Die Polizei Freiburg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, am 30.09.2022, gg. 02.45 Uhr, im Stadtteil Wiehre zugetragen hat. Demnach seien drei männliche Personen mit einer Frau in Streit geraten, als diese mit einem Fahrrad in westlichen Teil der Urachstraße knapp an der männlichen Gruppe vorbeifuhr. Die ...

