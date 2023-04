Polizei Bielefeld

POL-BI: Motorradausfahrt ohne Führerschein endet im Unfall

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Ummeln-

Am Dienstag, 11.04.2023, verwechselte eine Krad-Fahrerin die Hebel. Sie war nicht im Besitz eines Führerscheins.

Eine 20-jährige Bielefelderin befuhr gegen 15:15 Uhr mit ihrem Kraftrad Suzuki die Straße Am Speksel in Richtung Umlostraße. In einer Engstelle zog sie den Gashebel anstatt des Bremshebels. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam zu Fall und rutscht in den entgegenkommenden Opel Corsa eines 38-jährigen Bielefelders. Bei dem Unfall erlitt sie schwere Verletzungen. Gegenüber den unfallaufnehmenden Polizeibeamten gab sie zu, keinen Führerschein zu besitzen.

Ein Rettungswagen brachte die 20-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell