Polizei Bielefeld

POL-BI: Beschädigter PKW gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt-

Am Dienstagmorgen, 04.04.2023, wurde bei einem Verkehrsunfall ein geparkter PKW beschädigt. Die Polizei sucht das Fahrzeug sowie dessen Fahrer.

Eine Renault-Fahrerin aus Schloß Holte Stukenbrock erschien mittags bei der Polizei und gab an, gegen 08:30 Uhr in der Elbeallee in Höhe der Hausnummer 11 während des wöchentlichen Marktes gegen einen geparkten PKW gefahren zu sein. Aufgrund von Terminen informierte die Unfallverursacherin die Polizei erst später. Der beschädigte PKW stand zu diesem Zeitpunkt nicht mehr am Unfallort.

Die Ermittler des Verkehrskommissariat 1 suchen den beschädigten PKW und dessen Fahrer/ Eigentümer. Melden Sie sich unter 0521-545-0.

