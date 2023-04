Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter zersticht zahlreiche PKW-Reifen und flüchtet

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

In der Nacht von Montag, 10.04.2023, auf Dienstag zerstach ein Unbekannter mutwillig Reifen an mindestens 15 Fahrzeugen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Anwohnerin der Finkenstraße nahm gegen 01:00 Uhr verdächtige Geräusche von der Straße wahr. Als sie aus dem Fenster sah, bemerkte sie eine männliche Person, die sich an den am Straßenrand geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte. Sie beobachtete, dass der Unbekannte die Reifen an verschiedenen PKW beschädigte und rief die Polizei, die eine Fahndung nach dem flüchtigen Täter einleitete.

Vor Ort stellten die Polizisten an vier PKW der Marke Mercedes, zwei VW Golf, zwei VW Polo, zwei BMW, einem Nissan Juke, einem Ford Focus, einem Fiat Panda, einem Honda Civic und einem VW Sharan zerstochene Reifen fest. Der Sachschaden wird auf circa 2800 Euro geschätzt.

Die Zeugin beschrieb den männlichen Täter als circa 170 cm bis 180 cm groß, bekleidet mit schwarzer Jacke und blauer Jeanshose. Er ging mit einem "auffällig wankenden Gang".

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell