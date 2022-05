Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220509-3: Autofahrer nach Blutprobe erneut am Steuer - Festnahme

Kerpen (ots)

Führerschein, mutmaßliche Drogen und Opel sichergestellt.

Polizisten haben am Freitagmittag (6. Mai) einen 49-Jährigen in Kerpen vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, zuvor mutmaßlich unter Drogeneinfluss Auto gefahren zu sein. Nach der Blutprobenentnahme stellten die Beamten seinen Führerschein sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Kurz nach seiner Entlassung trafen Beamte den Beschuldigten erneut hinter dem Steuer seines Autos an - zweite Blutprobe.

Laut derzeitigem Sachstand war der Autofahrer gegen 12.20 Uhr auf der Lothringer Straße unterwegs. Polizisten hielten den Mann nach einer Geschwindigkeitsmessung an, da er schneller als die erlaubte Höchstgeschwindigkeit war. Dabei fuhr der 49-Jährige ruckartig auf den Gehweg am rechten Fahrbahnrand. Er händigte den Beamten bei der Kontrolle zunächst nicht die geforderten Dokumente aus, mied den Blickkontakt und agierte auffällig langsam. Die Polizisten forderten den Autofahrer auf auszusteigen. Dem kam er zunächst nach. Kurze Zeit später ging der nun zunehmend aggressive Mann zurück zu seinem Auto und versuchte wieder einzusteigen. Im weiteren Verlauf bedrohte der Beschuldigte die Beamten.

Die Polizisten fixierten den Aggressor, der sich weiterhin sperrte. Zudem durchsuchten Sie den 49-Jährigen und fanden zwei kleine Behältnisse sowie ein Röhrchen. In einem der Plastikdöschen befand sich ein weißes Pulver. Die Polizisten nahmen den Mann mit zur Wache. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis, Kokain und Opiate. Zudem entnahm ein Arzt auf Anordnung eine Blutprobe.

Die Beamten untersagten dem Beschuldigten, der sich nun einsichtig zeigte die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sowie die aufgefundenen Gegenstände sicher und fertigten Strafanzeigen.

Gegen 13.45 Uhr bemerkten die Beamten den 49-Jährigen erneut in seinem Corsa auf der Straße "Auf dem Bürring". Der Mann ignorierte die Anhaltezeichen der Polizisten, die sich in einem Streifenwagen hinter ihm befanden. Als der Opelfahrer verkehrsbedingt anhielt, stellten sich die Beamten vor ihn und kontrollierten ihn erneut. Dabei fiel den Polizisten eine weiße Anhaftung an der Nase des Mannes auf. Im Gespräch verhielt sich der Autofahrer erneut unkooperativ und versuchte durch rückwärtsfahren zu fliehen. Polizisten stoppten das Auto und nahmen den Beschuldigen vorläufig fest.

Auf der Polizeiwache entnahm ein Arzt dem 49-Jährigen auf Anordnung eine weitere Blutprobe. Die Beamten stellten den Opel sicher. Das Verkehrskommissariat und Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. (he/sc)

