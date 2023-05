Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 230519 Nettetal-Lobberich: Medizinischer Notfall während der Fahrt, PKW-Fahrer schwer verletzt, Mobile Retter retten Leben

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Freitag, 19.05.2023 um 14:07 Uhr befährt ein 57-jähriger Nettetaler die Kurze Straße aus Fahrtrichtung Werner-Jaeger-Straße kommend in Fahrtrichtung Niedieckstraße mit seinem Kleintransporter. Während der Fahrt erleidet der Fahrer vermutlich einen medizinischen Notfall und verliert das Bewusstsein. Er kommt mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigt dabei einen geparkten PKW am Straßenrand. Durch das schnelle Handeln von Zeugen und alarmierten mobilen Rettern kann dem schwer verletzten Fahrer durch Wiederbelebungsmaßnahmen am Unfallort das Leben gerettet werden. Der Fahrer wurde schließlich mit dem Rettungsdienst in ein Viersener Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden (463).

