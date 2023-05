POL-VIE: Brüggen: Diebe stehlen 2,2 Tonnen Kupferdraht

Kreis Viersen (ots) - Am gestrigen 'Vatertag' wurde die Polizei zu insgesamt 13 Einsätzen mit Bezug zum Feiertag gerufen. Einsatzanlässe waren unter anderem Streitigkeiten und Körperverletzungen. So kam es unter anderem in Grefrath in einem Caffè in Auffeld gegen 21.15 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 30-Jähriger Viersener geschlagen und am Boden liegend getreten wurde. Gegen zwei junge ...

