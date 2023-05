Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen - Es war viel los zu Christi Himmelfahrt

Kreis Viersen (ots)

Am gestrigen 'Vatertag' wurde die Polizei zu insgesamt 13 Einsätzen mit Bezug zum Feiertag gerufen. Einsatzanlässe waren unter anderem Streitigkeiten und Körperverletzungen.

So kam es unter anderem in Grefrath in einem Caffè in Auffeld gegen 21.15 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 30-Jähriger Viersener geschlagen und am Boden liegend getreten wurde. Gegen zwei junge Männer aus Viersen im Alter von 27 Jahren sowie gegen einen 30-Jährigen aus Mönchengladbach wird nun ermittelt.

An gleicher Örtlichkeit widersetzte sich gegen 21.30 Uhr eine 22-jährige Viersenerin den polizeilichen Anordnungen und griff die Einsatzkräfte an. Die junge Frau wurde in Gewahrsam genommen, ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen 20.00 Uhr eskalierte ein Streit über eine "Dönerbestellung" bei einer Veranstaltung auf der Hardter Straße in Viersen Bockert. Die 43 und 22 Jahre alten Betreiber eines Imbisses wurden von vier Kunden verbal und auch körperlich angegangen.

Bei der Sachverhaltsklärung vor Ort wurden die Einsatzkräfte ebenfalls angegangen, so dass auch Pfefferspray eingesetzt werden musste. Ein 48-jähriger Alsdorfer, ein 23-jähriger Nettetaler sowie zwei 27 Jahre alte Frauen aus Düsseldorf wurde in Gewahrsam genommen und müssen sich unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie einer versuchten Gefangenenbefreiung verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

In Grefrath-Oedt kam es gegen 19.20 Uhr auf der Hauptstraße zu einer Körperverletzung, bei der ein 26-Jähriger Grefrather verletzt wurde. Eine Gruppe aus vier Männern und einer Frau hatten den Mann angegangen. Der Haupttäter trug ein schwarzes Oberteil, eine kurze Hose und hatte einen Bart. Die Frau, so ein Zeugen, hatte rote Haare.

In Brüggen-Born kam es gegen 19.15 Uhr zu einer Körperverletzung auf dem Platz vor der Kirche, bei der ein 23-jähriger Boner verletzt wurde. Ein Unbekannter hatte ihn mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen, als er einem Freund bei einem Streit zur Seite stehen wollte. Der unbekannte Schläger ist Laut der Zeugen etwa 1,90 Meter groß und hat eine Glatze. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine kurze Hose und war an beiden Armen tätowiert.

In beiden Fällen bittet die Kriminalpolizei um Hinweise auf die Tatverdächtigen über die 02162/377-0.

Insgesamt mussten die Einsatzkräfte am gestrigen Donnerstag sieben Menschen in Gewahrsam nehmen. /wg (459)

