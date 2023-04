POL-SE: Elmshorn - Angestellte verhindern Geldbörsendiebstahl

Bad Segeberg (ots) - Wedel - Am Montagvormittag kam es um 10:50 Uhr in der Rissener Straße in Höhe Croningstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem niemand verletzt wurde. Ein grauer Opel Vectra bog vom Famila-Parkplatz kommend nach links auf die Rissener Straße in Richtung Hamburg ein, während ein VW Polo auf der Rissener Straße in Richtung Hamburg soeben an der auf grün umgesprungenen Ampel ...

mehr