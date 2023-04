Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel

Holm - Polizei sucht Unfallzeugen

Bad Segeberg (ots)

Wedel - Am Montagvormittag kam es um 10:50 Uhr in der Rissener Straße in Höhe Croningstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem niemand verletzt wurde.

Ein grauer Opel Vectra bog vom Famila-Parkplatz kommend nach links auf die Rissener Straße in Richtung Hamburg ein, während ein VW Polo auf der Rissener Straße in Richtung Hamburg soeben an der auf grün umgesprungenen Ampel angefahren sein will. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Unklar ist, für welche Fahrtrichtung die Ampel grün gezeigt hat.

Die Unfallermittler des Polizeireviers Wedel suchen Zeugen und bitten um Hinweise unter 04103 50180.

Holm - Auf dem Parkplatz von Edeka in der Straße "Im Sande" kam es am gestrigen Dienstag zwischen 15:40 und 16:00 Uhr zu einem Parkunfall, bei dem ein gelber Mercedes-Benz Vito der Post an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde.

Eine etwa 60-Jährige mit kurzen grauen Haaren wies den Zusteller auf den Schaden hin. Ob die Frau den Unfall tatsächlich beobachtet hat, ist unklar. Die Unbekannte war circa 1,70 Meter groß und von normaler Statur.

Die Polizeistation Holm bittet sowohl die mögliche Zeugin als auch weitere Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter 04103 2165.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell