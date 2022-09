Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchte Geldautomatensprengung in Neuss - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (19./20.09.) hatten es Täter offenbar auf einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Neuss - Hoisten abgesehen.

An der Straße "Am Nierholz" hebelten bislang unbekannte Täter gegen 2:10 Uhr die Tür des Vorraums ein und flüchteten dann nach ersten Erkenntnissen mit einem PKW in unbekannte Richtung, als die Vernebelungsanlage auslöste.

Ein Zeuge spricht von mindesten zwei dunkel gekleideten Tätern.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300 - 0 zu melden.

