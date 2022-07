Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Jugendlicher ohne Führerschein verursacht Unfall

Mühlacker (ots)

Ein Jugendlicher ohne Führerschein hat am Sonntagabend in Mühlacker-Enzberg einen Verkehrsunfall verursacht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte der Jugendliche gegen 20:30 Uhr den Mercedes eines Bekannten seines Vaters unbefugt an sich genommen und wollte damit offensichtlich ein paar Meter weit fahren. Im Bereich des Rathausplatzes beschleunigte er den Wagen jedoch wohl zu stark, sodass er damit gegen ein Gebäude prallte, in dem sich ein Laden befindet. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, jedoch entstand sowohl am Mercedes als auch am Gebäude Sachschaden, dessen konkrete Höhe noch unbekannt ist. Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige.

Frank Weber, Pressestelle

