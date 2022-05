Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Alkoholisierter Autofahrer fährt auf Gegenfahrbahn und missachtet rote Ampeln

Bad Münder (ots)

Nach einem Zeugenhinweis konnte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Münder am Samstagmorgen einen betrunkenen Autofahrer stoppen und eine riskante Alkoholfahrt beenden.

Um 06.37 Uhr ging bei der Kooperativen Regionalleitstelle Weserbergland in Hameln ein Notruf ein. Ein Verkehrsteilnehmer meldet einen Autofahrer, der möglicherweise alkoholisiert auf der Bundesstraße 442 bei Bad Münder in Richtung Hachmühlen unterwegs sei und dabei in Schlangenlinie und bereits mehrmals über mehrere Sekunden hinweg auf der Gegenfahrbahn fuhr. Außerdem wurde an mindestens zwei Kreuzungen das Rotlichtsignal der Ampeln missachtet.

Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung aus Bad Münder konnte auf der Bundesstraße 217 auf den in Richtung Hameln fahrenden VW Touran aufschließen und hinter Hasperde anhalten.

Der 30-jährige Fahrer aus Hameln stand erkennbar unter Alkoholeinfluss. Ein erster Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1 Promille. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe. Der mitgeführte Führerschein wurde beschlagnahmt. Durch die riskante Fahrweise des 30-Jährigen soll es auf der Bundesstraße 442 zwischen Lauenau und Bad Münder zu Behinderungen, möglichweise auch zu Gefährdungen des Gegenverkehrs gekommen sein.

Obwohl die Fahrt durch die hinterherfahrenden Zeugen teilweise aufgezeichnet wurde, sind Details zu den entgegenkommenden Fahrzeugen auf den Videoaufnahmen nicht erkennbar. Betroffene Autofahrer im Gegenverkehr werden gebeten, sich unter Tel. 05042/93310 mit dem Polizeikommissariat Bad Münder in Verbindung zu setzen.

